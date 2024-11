La Selección Colombia se alista para lo que será la siguiente fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. El conjunto cafetero se medirá ante Uruguay y Ecuador en dos partidos bastante complicados para la pelea por el cupo a la cita mundialista que se jugará en los Estados Unidos.

Una de las situaciones que más compromete a la tricolor es la posibilidad de lograr lo antes posible su cupo en la copa del Mundo. El equipo de Néstor Lorenzo ha hecho una campaña de casi dos puntos por encuentro disputado y sabe que está a muy poco de lograr el primer objetivo en este ciclo de cuatro años.

Tras sumar 19 puntos en las primeras 10 jornadas, Colombia sabe que el número mágico para hacerse con un tiquete en la siguiente cita orbital está entre 23 o 24 puntos. Una cifra que el equipo colombiano puede alcanzar en la jornada doble del mes de noviembre. Por lo que suma actualmente, una victoria y un empate dejarían todo casi decidido.

Lea también: Confirman 'ayuda' que tendrá Perú para enfrentar a Chile en Eliminatorias

Colombia sabe que su partido más complicado es ante Uruguay, Históricamente el cuadro tricolor sufre bastante en Montevideo y hace varias décadas que no logra sumar de a tres en su visita por clasificatorias. Un escenario que deja una alta probabilidad que, en un partido muy bueno, el equipo rescate un punto.

Seguido a ello será un duelo que no se puede dejar escapar. La tricolor recibirá en Barranquilla a Ecuador y después de vencer a Brasil, Argentina, Chile y no caer ante Uruguay, lo menos esperado es una victoria. El conjunto nacional sabe que este duelo está marcado como en los que no se puede ceder puntos.

Si Colombia suma cuatro o seis puntos dejará su lugar en el Mundial casi asegurado. Con 18 puntos en disputa y una ventaja de casi doce ante las selecciones eliminadas, la distancia sería casi inalcanzable, sumado a que aún le falta medirse ante Paraguay, Bolivia y Perú como local.

Le puede interesar: Gustavo Alfaro puso a James de ejemplo y defendió su titularidad en Selección Colombia

Por ahora habrá que esperar que hace el elenco cafetero en esta jornada. Colombia quiere sumar en las dos fechas para respirar tranquilo y empezar a pensar en la preparación para la cita mundialista.