Lesiones, covid y decisión técnica: los ausentes en convocatoria de Selección Colombia

Pensando en la exigente doble jornada de Eliminatorias rumbo hacia Catar 2022 donde la Selección Colombia enfrentará a Uruguay y Ecuador buscando buenos resultados para mantenerse en la parte alta de la tabla, Carlos Queiroz reveló este domingo la convocatoria.

El timonel se vio obligado a realizar varios cambios debido a las lesiones y a todos los inconvenientes que ha traído la pandemia del coronavirus en los diferentes clubes y jugadores. El nombre más fuerte que se quedó por fuera fue Falcao García.

En primera medida, Carlos Queiroz desistió de tener cuatro arqueros como en la anterior convocatoria, por lo que no fue llamado Éder Chaux. Asimismo, Queiroz no pudo llamar a Yairo Moreno, quien sigue lesionado en México y por lo que se perdió la doble jornada de Eliminatorias hace un mes.

Stefan Medina no está tras su lesión muscular y Santiago Arias tras la fractura que tuvo hace un mes. Gabriel Fuentes no tuvo ningún inconveniente, pero no fue llamado y Steven Alzate se quedó afuera por falta de continuidad.

Jhon Córdoba no pudo ser llamado tras una lesión en el fútbol alemán y Rafael Santos Borré se perfilaba como convocado, pero se infectó de coronavirus y se encuentra aislado en Buenos Aires. Algunos esperaban un llamado para Duván Vergara, aunque el timonel desistió de él y el único del torneo local es Álvaro Montero.