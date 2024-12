Carlos Antonio invitó a Falcao a irse de Millonarios: "Lo agarraron de ..."

No se discute que ha sido uno de los mejores fichajes en la historia del fútbol profesional en Colombia, tampoco que el rédito económico que tuvo Millonarios fue brutal y casi inigualable con una operación de este tipo (venta de abonos, camisetas y convenios comerciales), pero el desempeño de Radamel Falcao García apenas le da para ser suplente en cualquier equipo grande de la Liga Betplay.

En ese orden de ideas, y atendiendo que el Embajador no cumplió con el objetivo que se trazaron las partes (ser campeón, al menos de Copa Betplay), se esta especulando con la posibilidad de que el futbolista no renueve su vínculo, y el analista Carlos Antonio Vélez alimentó esta premisa invitando a Falcao a NO renovar con Millonarios.

Así lo hizo saber CAV en sus 'Palabras Mayores' de Antena 2 de este martes 10 de diciembre, en donde le dedicó un pequeño espacio al Tigre, quien confirmó en rueda de prensa post partido ante Deportivo Pasto -el último del año- que no iba a tomar decisiones en 'caliente', debido a la eliminación, y que en los próximos días se conocería su futuro deportivo.

Lo que dijo Carlos Antonio Vélez sobre Falcao y Millonarios

"Yo a Falcao no lo renuevo por la protección de él mismo. Lo agarraron de caballito de batalla", dijo en primer momento Carlos Antonio Vélez, incitando no solo al jugador a extender su contrato sino al club a empatizar con un futbolista que si bien no entregó muchos resultados en cancha -como era de esperarse por su edad y sus constantes lesiones-, generó un beneficio económico grande.

Posteriormente, CAV dio una declaraciones sujeta a muchas interpretaciones, pues afirmó que, desde su mirada y su conocimiento, "hay muchas cosas que se han disimulado detrás de Falcao y de la narrativa que lo querían hacer campeón".

De tal forma, la invitación de Carlos Antonio es a que Millonarios y Falcao no extiendan el vínculo que va hasta finales de diciembre de 2024, y el futbolista continúe su carrera profesional en otro club fuera del país, o dé por terminada su trayectoria deportiva. Ultimadamente, más allá del ruido, las lesiones que lo alejaron de varios partidos, y los cinco goles marcados, cumplió su sueño de jugar en ese equipo.