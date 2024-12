CAV retiró su apoyo a Gamero: "Hay cosas que se perdonan pero no se olvidan"

Millonarios FC parece que ya definió la continuidad de Alberto Gamero como director técnico, pues de entrada el samario tiene contrato hasta diciembre de 2026, y si bien se especuló con la posibilidad de que saliera, todo apunta a que la dirigencia le seguirá dando el voto de confianza y cumplirá con el vínculo firmado.

Sin embargo, un buen sector de la hinchada de Millonarios están pidiendo la salida de Gamero debido a que apenas ha ganado tres títulos (Liga, Copa y Superliga) y no ha tenido mayor relevancia en el plano internacional. Asimismo, una parte de la prensa bogotana ha sugerido que lo mejor es que el DT se marche de la institución.

Y justamente uno de los periodistas que ha indicado que lo mejor es que Gamero se marche de Millonarios es Carlos Antonio Vélez, quien en 'Palabras Mayores' de Antena 2 de este martes 101 de diciembre dio sus motivos para incentivar la salida del samario luego de cinco años.

Carlos Antonio dio las razones para que Alberto Gamero se vaya de Millonarios

"Entiendo que Gamero sigue. Ha hecho cosas buenas y otras no tan buenas, pero hoy sería muy complejo decir que estoy a su lado porque no es así. Me parece que agotó los cartuchos", dijo Carlos Antonio, quien considera que ya ha tenido el tiempo suficiente para conformar un equipo más competitivo, y sobre todo, con mejores resultados en cuanto a títulos.

Asimismo, aunque enviando un mensaje muy ambiguo, CAV dijo que "hay cosas que se pueden perdonar, pero no se olvidan", posiblemente refiriéndose al mal manejo que le ha dado a la plantilla en momentos clave, los cuales han costado clasificaciones a finales e incluso posibilidades de avanzar en torneos internacionales.

Aun así, y como ya se indicó, todo apunta a que Alberto Gamero seguirá al frente de Millonarios FC para 2025, pues la dirigencia ha considerado que no hay motivos suficientes para forzar una rescisión, sin pasar por alto que se trataría de una cifra muy alta, pues es de los técnicos mejor pagados del fútbol colombiano.