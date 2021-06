Lionel Messi destacó la actitud de Argentina y ya piensa en Colombia

Lionel Messi se declaró este jueves contento con el desempeño de la selección de Argentina en el empate 1-1 con Chile en la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.

"Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos. No es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar. De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez", dijo Messi.



"Es una lástima que en este estadio tan lindo no haya podido venir la gente", señaló el jugador del Barcelona.



Messi dijo que el de hoy fue un partido especial, al aludir al homenaje que se rindió a Diego Maradona.



"Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la Selección para él, y sabemos que estuvo presente. Además, fue especial por la situación del país y del mundo, es un momento muy difícil para todos".



El empate dejó a la Albiceleste segunda en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 tras cosechar 11 unidades y mantenerse detrás del líder Brasil.

Los dirigidos por Lionel Scaloni ahora deberán enfocarse en el duelo del próximo martes en Barranquilla ante Colombia por la octava jornada de la eliminatoria.