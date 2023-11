Lorenzo aterrizó antes de enfrentar a Brasil: Recambio, lesiones y "hacer un esfuerzo grande"

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, aseguró este miércoles que Brasil, su rival del jueves en la quinta jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026, está en un proceso de recambio pero tiene jugadores en los mejores equipos del mundo.



"Es un equipo que está haciendo un recambio, al igual que Colombia, pero que tiene jugadores muy consolidados en los mejores equipos del mundo, que son determinantes, que son titulares, que juegan, que son importantes. Ya eso solo lo hace fuerte", dijo Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido del jueves en Barranquilla.



El seleccionador cafetero también destacó que Fernando Diniz, entrenador interino de la Canarinha y quien ganó la Copa Libertadores con el Fluminense a principios de mes, es "un gran técnico que ha demostrado toda su capacidad".

"No tiene el tiempo de trabajo que necesita un entrenador, pero le va dando un estilo propio que lo hizo campeón de América. Brasil es un equipo muy difícil, pero consideramos que Colombia tiene lo suyo", expresó.



Al duelo que se disputará en el estadio Metropolitano, los anfitriones llegan en el quinto puesto con seis puntos, producto de una victoria y tres empates en los que el equipo ha mostrado un buen rendimiento pero no ha terminado de encontrar su mejor nivel.



La Canarinha cayó 2-0 con Uruguay en Montevideo, pero ocupa el tercer lugar con siete puntos y tratará de mejorar en Barranquilla la imagen que dejó ante la Celeste.



El seleccionador de Colombia lamentó que las últimas dos convocatorias se hayan "complicado" por las lesiones, que han afectado particularmente al equipo en el sector derecho. Justamente para esta convocatoria no contará con Santiago Arias y Mateo Casierra.



Tampoco estará, por suspensión, el volante Jhon Arias, del Fluminense, ni el lesionado Juan Guillermo Cuadrado, así como está fuera de las canchas el lateral Andrés Román, del Atlético Nacional.



"La verdad que las últimas dos convocatorias se han complicado por lesiones y por falta de jugadores en el mismo sector, son cosas que pasan, hay que adaptarse, hay que imaginar mucho y saber la historia de cada jugador para saber en qué posición los podemos utilizar para tener una variante, estamos bien cubiertos para esta convocatoria", expresó Lorenzo.

El argentino también apunta a que Colombia venza, por primera vez, a Brasil en un partido de Eliminatorias al Mundial y cree que es un buen momento" para hacerlo.



"Convengamos que Brasil tiene jugadores en los mejores equipos del mundo y que vamos a tener que hacer un esfuerzo grande como equipo para equiparar esa categoría individual que tienen", recalcó.



Agregó: "Es un buen momento porque es ahora, porque cualquier récord está para superarlo, vencerlo y siempre tenemos esa mentalidad de ganar donde sea y con quien sea. Es un buen momento en todo sentido, ojalá que hagamos un buen partido, no podemos ganar si no jugamos bien".