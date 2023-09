Lorenzo encontró el culpable del empate: "no estamos acostumbrados a eso"

Colombia se midió con Chile en la noche de este martes para cumplir con la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero para sorpresa de muchos, la 'tricolor' no solucionó sus errores y se fue con un empate sin goles, por lo que solo pudo sumar un punto en la tabla de posiciones.

Si frente a Venezuela en la primera fecha el atacante Luis Díaz dejó destellos de su calidad, contra Chile casi no se le vio. El extremo del Liverpool inglés no estuvo acompañado por el resto de sus compañeros, asfixiados por la presión local.

Pero más allá de todo eso, y como es costumbre, en rueda de prensa habló Néstor Lorenzo, el entrenador de la selección Colombia, que dejó claro su panorama.

Primero, inició diciendo que estaba "tranquilo por el trabajo y porque veo futuro en esta selección, no vamos a festejar un empate, pero por cómo se dio el partido en definitiva suma".

Por otro lado, dejó claro por qué no pudieron ganarle al equipo chileno: "El estado del campo no nos ayudó, pero ayuda más al que corta y tira pelotazos y nosotros no estamos acostumbrados a eso".

Y finalmente, reconoció que intentó arreglar los problemas: "En el segundo tiempo nos paramos mejor, logramos superioridad en el medio y a partir de ahí tuvimos mejor juego, nos faltó la puntada final".

Así las cosas, es necesario resaltar que para la tercera fecha, el próximo 12 de octubre, Colombia recibirá a Uruguay y, el mismo día, Chile será local nuevamente ante Perú.