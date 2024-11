Lorenzo se escudó en el arbitraje tras Uruguay 3-2 Colombia: "Me deprime"

Néstor Lorenzo aparentemente no planificó bien el partido entre Uruguay y Colombia por la fecha 11 de las Eliminatorias sudamericanas, el cual terminó perdiendo la Tricolor de forma insólita en el último minuto (3-2). Tras esto, el argentino se escudó en el arbitraje.

Si bien el partido se perdió luego de un autogol -infortunado, claro está- de Davinson Sánchez, las claves para que Uruguay se impusiera pasaron por el buen trabajo defensivo de este combinado, que neutralizó a la figuras de Colombia, y la desconcentración de la Tricolor, sobre todo en el tercer gol.

Declaraciones de Néstor Lorenzo tras la derrota de Colombia 3-2 con Uruguay

Fue un partido “muy parejo y disputado”, comentó de entrada el seleccionador argentino en rueda de prensa, procediendo a afirmar que “en los tres goles hubo rebotes, empujones, pero sabíamos que iba a ser así”, por lo que consideró que faltó 'viveza' por parte de sus jugadores.

“Por la manera en que llegaron los goles, sentí un poco de frustración y culpa”, dijo Néstor Lorenzo, por lo que se presume que el entrenador considera que planificó mal el partido de este viernes 15 de noviembre.

Posteriormente, Lorenzo concluyó que perder con Uruguay de esta forma es algo “muy frustrante”, en vista de que fue en los últimos minutos del partido.

Y el argentino no se olvidó de la terna arbitral del juego entre Uruguay y Colombia, pues dijo que “los árbitros permitieron todo y eso a mí me deprime un poco. Todos sabemos que un jugador que se lesiona, tiene que ser atendido por fuera del campo; pasó dos, tres veces, cinco o seis minutos adentro y no lo sacaban”, criticando el actuar de los colegiados.

Por último, Néstor Lorenzo comentó que “el árbitro tiene que tener autoridad, pero no. Entonces te deprime un poco, se jugó a otro ritmo el segundo tiempo”, concluyendo que el árbitro pudo reponer más minutos o darle más celeridad al juego.