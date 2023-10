Los tres técnicos que podrían perder el puesto en la quinta fecha de las Eliminatorias

Finalizó la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas, y ahora los seleccionadores nacionales se alistan para la doble jornada de noviembre, aunque varios llegan advertidos y podrían salir en caso de perder.

Eliminatorias: ¿Cuáles son los entrenadores que podrían salir en la quinta fecha?

Pues Eduardo Berizzo sigue en la 'cuerda floja' de Chile, dado que fue goleado por Venezuela como visitante (3-0). De momento no hay un pronunciamiento oficial, pero se estima que ya se están barajando candidatos para remplazarlo.

Así mismo, la relación entre Perú (desde la hinchada, jugadores y Federación) parece que no es la mejor con Juan Reynoso, y luego de un punto de doce en disputa, podría llevarse a cabo su salida de la Blanquirroja.

Vea también: Oficial: Brasil confirmó el tiempo de baja de Neymar tras su lesión ante Uruguay

Por su parte, cada vez parece más cercana la salida de Fernando Diniz de la Selección Brasil, que se enfrentará a Colombia en Barranquilla, y si pierde, sumaría dos derrotas al hilo, lo cual es inaceptable teniendo en cuenta la plantilla con la que cuenta y la historia que carga.

Ahora, aunque es más lejana esta chance, la Selección de Bolivia podría darle salida a Gustavo Costas, más allá de que el entrenador sostuvo que la Federación de ese país lo había ratificado; pero si pierde en la fecha 5, sumar cero puntos de 15 posibles haría cambiar de opinión.

Le puede interesar: ¿Gustavo Costas se va de Bolivia?: El DT reconoció que "el presidente nos llamó"

Partidos de la quinta fecha de Eliminatorias sudamericanas

Cabe recordar que la quinta fecha de las Eliminatorias sudamericanas se disputará el jueves 16 de noviembre, y los partidos que se disputarán son: Bolivia vs. Perú, Venezuela vs. Ecuador, Colombia vs. Brasil, Argentina vs. Uruguay y Chile vs. Paraguay.