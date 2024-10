Lucumí no sufre por jugar en El Alto: “No va a ser de la misma forma”

A falta de un poco más de 24 horas para que ruede el balón en el Estadio de El Alto en Bolivia, hay muchas dudas todavía sobre cómo hará Colombia para dar el golpe a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Seguramente, será un durísimo reto para Colombia, augurando seguir con el invicto ante Bolivia. Néstor Lorenzo deberá elegir bien a su onceno para contrarrestar la altitud de la ciudad y el estadio. Los bolivianos ya demostraron lo que son capaces de hacer en su estadio y en la competencia. Pues, tras el aval de la FIFA y de CONMEBOL de poder jugar en El Alto, ya golearon a Venezuela con un 4-0.

Venezuela estaba muerto en tan solo 20 minutos y Néstor Lorenzo deberá tener un plan sobre lo que será jugar en El Alto tomando todos los mecanismos para que nada falle. Bolivia tiene la ventaja de la altitud y, entre jugadores y el estratega, Óscar Villegas han retado al seleccionado colombiano escudándose simplemente en ese aspecto extradeportivo.

JHON LUCUMÍ HABLÓ SOBRE LA PLANIFICACIÓN

Este miércoles 9 de octubre, se vivió una nueva rueda de prensa previa al choque de las Eliminatorias. Jhon Janer Lucumí estuvo brindando claves sobre lo que será el partido. Sobre ganarle a la altura de El Alto, sentenció que, “en eso venimos trabajando. Tratando de que táctica y físicamente estemos bien ordenados para tratar de suplir todo con nuestras capacidades técnicas".

Con una extensa lista de 29 convocados, esto permitirá dar opciones par Néstor Lorenzo que deberá tomar una decisión con tantas opciones en su listado. Jhon Janer Lucumí explicó que eso es lo mejor que tiene el club, "lo mejor que tenemos son las variantes que tenemos y que nos hemos acoplado de la mejor manera a las órdenes que el cuerpo técnico nos ha dado".

Sobre las características del estadio y de cómo se llevará a cabo el partido en El Alto, el zaguero del Bologna mencionó, "creo que es un vuelo diferente. Al momento de picar la pelota no es de la misma forma que en otros lugares, pero venimos trabajando estos días en eso para no tener dificultades en el partido para no tener problemas".

Por último, afirmó que están en sintonía para lograr el objetivo, "creo que todos nos complementamos muy bien. En su momento a todos nos ha tocado la oportunidad y eso lo hemos aprovechado". Todo lo dirá el juego a partir de las 3 P.M. hora de Colombia.