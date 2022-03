Luis Fernando Suárez habló del repunte de Costa Rica en la Eliminatoria a Qatar

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez habló en el RCN Mundo de la remontada que tuvo la selección de Costa Rica desde su llegada al banquillo técnico y que hoy tiene a esta selección muy cerca de llegar al Mundial de Qatar.

Lea también: La historia de mi hijo inició con un triciclo y ahora es todo un campeón: padre de Sergio Higuita

El colombiano aseguró que la clave de este proceso ha sido el trabajo que han podido adelantar con los deportistas que militan en la liga local y otros más que están fuera. Dijo además el que proceso de este remate de la clasificación fue fundamental para hoy tener un boleto, por lo menos, para el repechaje.

“Lo que menos tiene uno como entrenador de una selección es posibilidad de entrenar y acá hicimos algo que me parece que debemos valorarlo y es que los clubes tuvieron un compromiso grande con la selección, pudimos hacer varios microciclos y ahí empezamos a conocernos. Le oportunidades a casi todos, cuando empecé esto era 60% de jugadores del extranjero y 40 de los de acá, ahora en la selección tenemos más jugadores de la liga local”, dijo Suárez.

Igualmente el entrenador habló de las diferencias entre dirigir a una selección de la Conmebol con las de la Concacaf y aseguró que hay varias diferencias entre cada una de estas clasificaciones sin demeritar el trabajo de las diferentes selecciones.

“Hoy hay muchos más países que pelean por los puestos al mundial. En la Conmebol son cuatro y medio, en Concacaf son tres y medio. El crecimiento de equipos que antes uno ni se imaginaba que pudiera jugar fútbol es importante, por ejemplo Canadá. Las complicaciones son mayores para los que normalmente clasificaban fácil, como el caso de México que antes era más fácil y hoy es más complicado”, explicó Suárez.

De su próximo rival, estados Unidos, Luis Fernando Suárez aseguró que el equipo está muy comprometido para seguir soñando con la clasificación directa después de este juego y destacada el momento de sus deportistas.

Lea también: Así formaría Reinaldo Rueda a la Selección Colombia para duelo ante Venezuela

Finalmente Luis Fernando habló del momento de los entrenadores colombianos y dijo que se debería dar un lugar distinto a los técnicos teniendo en cuenta su preparación y lo que están logrando con otras selecciones alrededor del mundo.

“Al entrenador colombiano no se le ha reconocido el trabajo, todas la situaciones de críticas son justas porque no son solamente acá en Colombia también lo he vivido en Costa Rica, en Ecuador y también en Honduras. Es normal que esto exista, pero el que no exista un reconocimiento del entrador colombiano después de todo lo que ha conseguido no solamente a nivel de país sino a nivel internacional, no es justo”, finalizó el entrenador.

Además, el estratega colombiano también hizo algunas declaraciones para Antena2 Cali en el programa 'Los dueños del balón Cali', asegurando que buscaran el cupo directo pero que las posibilidades son casi imposibles.