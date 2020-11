Messi capoteó la incómoda pregunta que le hizo un periodista peruano

La Selección Argentina logró la victoria ante el seleccionado peruano (0-2) y por ende, se llevó los tres puntos a Buenos Aires que lo dejan con diez unidades y escolta del líder Brasil, el cual cuenta con puntaje perfectoen las Eliminatorias Sudamericanas.



Por tal razón, el capitán y referente de la Selección Argentina, Lionel Messi, se fue de las tierras peruanas con una sonrisa por la satisfacción de haber cumplido y además por la pregunta que le realizaron al final del compromiso.

La persona encargada de robarle la sonrisa a Messi fue el periodista de campo, quién le manifestó lo dicho desde la prensa Argentina sobre su rendimiento dentro de la selección, ya que "se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años"; por lo cual, el peruano decidió soltarle la incómoda pregunta: "¿tú cómo te sientes y qué le quieres dar a la Selección Argentina?



La reacción del argentino fue muy cordial y amena por lo que respondió que siempre que se concentra con Argentina, busca dar lo mejor para ayudar al grupo: “me siento capacitado para poder hacerlo, poder seguir ayudando a este grupo, y poder seguir peleando por la camiseta; me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar. Si no, no. Pero me siento bien para seguir trabajando, seguir viniendo con el grupo y sumando partidos y victorias como éstas, manifestó Lionel al periodista de campo.



Hay que resaltar la actitud del periodista de campo, quien no tuvo temor en realizarle esa pregunta que puede llegar a ser un poco compleja de responder sobre todo después de finalizar el compromiso pero afortunadamente para él, Messi la supo ‘manejar’ de la mejor manera.