Néstor Gorosito acaba de unirse a Alianza Lima y ya le empiezan a llover críticas

Alianza Lima se empezó a mover rápidamente en el mercado de fichajes tras haberse quedado una nueva temporada con las manos vacías en cuanto a trofeos obtenidos.

Los 'aliancistas' se quedaron con las ganas de gritar campeón en la liga local y terminaron como segundos de la tabla de posiciones por debajo de Universitario por un punto, lo que fue la "gota que derramó el vaso" para que se iniciara con la reestructuración del equipo.

El banquillo técnico fue lo primero que se comenzó a remodelar, se le agradeció a Mariano Soso por sus servicios prestados a la institución desde el mes de agosto del presente año y se le abrieron las puertas a otro director técnico argentino, Néstor Gorosito.

El estratega de 60 años fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico de Alianza Lima, pero no faltó mucho para que le comenzaran a llover críticas tras su llegada debido al bajo rendimiento que ha demostrado dirigiendo a otros equipos, en especial a los de Argentina, en donde repitió en reiteradas ocasiones su papel como director técnico y en ninguna tuvo mayor éxito.

Esta situación lo llevó a tomarse un momento de la rueda de prensa de su presentación oficial ante los medios para darle claridad a estos hechos y de paso enviar un mensaje de serenidad a sus verdugos.

“He aprendido a convivir con un montón de situaciones con los cuales no comparto. Es más lo que me comentan que lo que leo. Me informo más contra quiénes jugamos. Con el correr de los años aprendí que hay peleas que son en vano. Después, la pelota entrará o no. Vino un periodista desde Argentina, no sé si le pagaron, pero es nadie. Yo puedo tener una pelea de igual a igual con alguien que respete. Hemos dirigido tres veces a Tigre y tres veces a Argentinos Juniors. Nadie te contrata tantas veces en un solo equipo. Me dolería más si hablan mal mis jugadores”.