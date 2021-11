Messi, contento por la clasificación al Mundial: "Seguimos creciendo"

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, dijo este martes, luego del empate sin goles ante Brasil, que su equipo sigue "bien" y que "es importante" que la Albiceleste no haya perdido ante la Canarinha.

Puede ver: Lasarte muestra su preocupación por presente de Chile: "Quedan partidos"

"Siempre nos dimos de cuenta de que podíamos, desde el principio estábamos convencidos de que podíamos ganar. Intentamos jugar, por momentos no pudimos. No se pudo ganar y lo importante es que tampoco perdimos. Seguimos bien, no perdimos y eso es importante. Seguimos creciendo", sostuvo Messi apenas terminado el partido.

"Sabíamos que iba a ser un partido trabado, con mucho roce. Se hacía difícil jugar. Sabíamos que iba a ser de esta manera", agregó.

El capitán reconoció que llegó "con lo justo" a este encuentro por molestias físicas.

"Hace mucho tiempo que no juego, fue un partido de mucha intensidad y me falta agarrar ritmo. Estoy bien, pero en lo físico obviamente que no, hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo, pero por suerte estoy bien. Espero terminar bien el año", sostuvo.

Lea también: Cuadrado criticó actuación del árbitro: "Tratan de estar para el otro equipo"

Argentina y Brasil empataron este martes sin goles en la décimo cuarta jornada de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.