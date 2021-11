Cuadrado criticó actuación del árbitro: "Tratan de estar para el otro equipo"

La Selección Colombia igualó de local ante Paraguay en un duelo donde intentó de todas las formas marcar, pero no lo consiguió. Ya el combinado nacional suma varios encuentros sin poder anotar, este hecho trae preocupación en busca del objetivo: clasificar a Qatar 2022.

Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes del equipo nacional, habló tras el compromiso y lamentó no haber podido conseguir los tres puntos que le dieran la tranquilidad al elenco 'cafetero' en la tabla de posiciones.

Asimismo, el futbolista de la Juventus de Turín criticó la actuación del árbitro en el duelo contra el elenco 'guaraní', pues el volante cree que en la acción dividida favorecen al conjunto contrario de manera injusta.

"No me gusta lamentarme, pero los árbitros aquí tratan de estar para el otro equipo. Se toman todo el tiempo que quieren. No hay que buscar excusas. Tuvimos opciones. Debimos concretarlas y no se dio. Tenemos que seguir creyendo", aseguró Cuadrado, que pese al mal momento ofensivo envió un mensaje de esperanza.

Para el oriundo de Necoclí, se deberán mejorar muchos conceptos como equipo, trabajar fuerte, potenciar ideas y así estar listos para los cuatro últimos enfrentamientos por Eliminatorias.

"Creo que debemos poner un poco más de nosotros. Cada uno tiene que esforzarse más. Dar el 200 % y simplemente seguir agradeciendo a Dios en cada momento porque, aunque no conseguimos los resultados que queremos. Tenemos que seguir creyendo y confiando que se puede lograr", analizó.

Por último, el mediocampista lamentó la igualdad ante el cuadro paraguayo, pero dejó claro que Colombia está viva en una buena posición que hay que defender.

"Esto no nos debe tirar hacia abajo, sino cada vez seguir confiando y creyendo que todavía el objetivo se puede cumplir. Tenemos una gran selección. Aún nos quedan partidos importantes. Debemos mantener la fe intacta como siempre hemos dicho para conseguir nuestro sueño que es ir a Qatar", concluyó.

La 'Tricolor' es cuarta con 17 puntos y una diferencia de gol de -1. El balance es de tres victorias, ocho empates y tres derrotas.