Neymar desata la polémica y pone una liga top de Europa al mismo nivel de Arabia

Neymar, flamante fichaje del Al Hilal, equiparó este jueves el nivel de la liga de Arabia Saudí con la de Francia, donde jugó en las últimas seis temporadas.



"El balón es redondo, hay portería. Con los jugadores que han llegado, no sé si la liga saudí no es mejor que el campeonato francés", dijo Neymar entre risas, al comparar el fútbol saudí y el francés, durante una rueda de prensa con la Selección de Brasil en la ciudad de Belém.



Neymar, que todavía no ha debutado con su nuevo equipo, dijo que está convencido de que la liga saudí "no va a ser fácil" porque varios equipos importantes se reforzaron con jugadores renombrados, "va a ser muy interesante".

El delantero de 30 años aseguró que sabe qué tiene que hacer para estar en condiciones de juego y poder seguir vistiendo la camiseta de la selección brasileña.



"Quiero ganar títulos con el Al Hilal. No cambia mucho mi cabeza", comentó Neymar, recalcando que está feliz con su decisión de fichar por el Al Hilal, aunque no quiso ahondar en las razones que lo llevaron al campeonato saudí.



"Muchos sabihondos han hablado, pero solo yo sé qué pasó, por qué acabé decidiendo ir al Al Hilal, pero esto no os incumbe a vosotros, solo a mí", zanjó.

Neymar se encuentra concentrado con la selección brasileña en Belém, donde este viernes jugará el primer partido de las Eliminatorias del Mundial 2026 contra Bolivia.

