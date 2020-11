No entiendo a qué juega Colombia: lo que realmente dijo el 'Totono' Grisales

Tras los supuestos trinos por parte del ex futbolista Freddy ‘Totono’ Grisales sobre el rendimiento de los jugadores de la Selección Colombia, Antena 2 quiso aclarar la veracidad de los mismos en donde el propio ‘Totono’ manifestó que esa cuenta no es de su propiedad; por consiguiente, los tweets que están rondando en las redes sociales son falsos.

“La verdad es que ando muy incómodo porque no sé quién es la persona que está por ahí engañando a la gente con esos tweets. Yo no tengo eso, no sé de dónde salió y sí me gustaría saber quién es la persona para denunciarla”, sostuvo Freddy Grisales.