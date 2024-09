“No es alternativa”: le bajaron el dedo a jugador de selección en Eliminatorias

La selección Colombia está actualmente concentrada para disputar dos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 y parece que la lista de convocados causó polémica, tanto que le bajaron el dedo a uno de los jugadores.

Bien, pues se trata nada más y nada menos que de Juan Fernando Quintero, quien actualmente hace parte del equipo de Néstor Lorenzo, pero no precisamente como titular.

En el programa Gracias X Venir de Antena 2 hablamos con Iván René Valenciano, quien habló precisamente de la presencia de Quintero en la selección, dejando claro que para él llamarlo no fue la decisión más acertada.

“La alternativa que tiene Colombia después de James Rodríguez es Juanfer Quintero. Un jugador con un talento, con una zurda mágica, pero tiene las tres velocidades: lento, más lento y parado”, fue lo que inició diciendo Valenciano.

Después añadió que si esa es la alternativa que tiene Colombia para la intensidad, “pues después está el juego donde tienes que defender, ser agresivo y equilibrar la parte física”.

“Entonces James es un jugador lento y entra Juanfer que es igual. Hay un jugador joven como [Jorge] Carrascal y dices que es muy joven, que no tiene la experiencia, pero ¿cómo va a adquirir la experiencia si no juega y no tiene la oportunidad?”, añadió el exdelantero de la selección.

Así las cosas, es claro que Iván René no apoya la presencia de Quintero en la selección y prefiere que el reemplazo de James sean jugares más veloces dentro del campo.