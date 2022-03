"No sé si ha estado claro desde la idea del entrenador": Otro palo para Rueda de un exjugador

La Selección Colombia se prepara para recibir a Bolivia en la próxima fecha de la Eliminatoria Sudamericana, el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda busca lograr un verdadero milagro que le consiga el tiquete al Mundial de Qatar 2022. Hasta ahora el papel del combinado nacional no ha sido el mejor, resultados irregulares y un pobre nivel en el juego han hecho que las esperanzas de la afición 'cafetera' no sean muy altas de cara a la última jornada de las clasificatorias.

Vea también: Lerma suma una nueva motivación para pelear la titular de la Selección

Sin embargo, algunos tratan de mantener la fe en los jugadores y el cuerpo técnico. Uno de los principales señalados es el entrenador colombiano, incluso algunos ex jugadores del combinado patrio han manifestado la falta de trabajo al interior del equipo. El último en hacerlo fue el defensor Carlos Valdés, el ex América fue contundente con su posición y salió en defensa de los centrales del seleccionado 'tricolor'.

"Algunas cosas creo que tienen que ver más con los conceptos futbolísticos desde la filosofía del entrenador. Estamos claros en que la iniciación de juego empieza con los defensores centrales e incluso con el arquero y el volumen ofensivo se puede generar entre todos, pero hay zonas en las que una pared es innecesaria para un defensor central. Yo no necesito que Yerry Mina haga una pared en zona de riesgo", dijo el ex jugador en medio del programa 'ESPN show'.



Valdés recalcó la importancia de los centrales y destacó las falencias que se tienen en conceptos puntuales del juego: "El pase de riesgo, cuchilla o filtrado que nosotros llamamos en el fútbol es responsabilidad de los Quintero, de los Cuadrado, de los James Rodríguez, no los necesita un defensor central. El tema de conceptos es el que no se ha trabajado bien y no sé si ha estado claro desde la idea del entrenador, y por eso tal vez le cuesta a esta selección generar el volumen de juego que uno quisiera".

Luego de eso, el jugador señaló que no es necesario tener grandes habilidades de creación para poder jugar en la zona defensiva: "No necesitamos un volante '10' para generar en esa zona, pero sí personalidad porque hay que recibir el balón".

Le puede interesar: Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia: Sus cuentas para clasificar al Mundial

Finalmente, el exjugador de Selección Colombia remató manifestando que al conjunto de Rueda le faltó tener vocación de ataque para sumar más puntos y no estar en medio de la complicada situación para lograr la clasificación al Mundial.

"Se pudo arriesgar un poco más, perder el miedo a los rivales, abrir un poco más el campo (...) No nos podemos quedar con las oportunidades que hemos desperdiciado debajo del arco, porque ha sido una por partido. Preocupa que solo se piense que hay algo paranormal y que por eso la pelota no entra".

Por ahora, Colombia sólo puede esperar una buena actuación de sus jugadores para lograr los seis puntos y esperar los resultados que la acerquen a la posibilidad de estar en Qatar 2022.