Osorio escondió la 'mano' en el tema Selección Colombia: "públicamente no he dicho nada"

La Federación Colombiana de Fútbol respaldó la continuidad del seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda para que culmine su labor ante las selecciones de Bolivia y Venezuela en las dos últimas fechas de la Eliminatoria a Qatar 2022.

Aunque mucho se había especulado sobre la salida de Rueda, seconoció que Juan Carlos Osorio se ofreció para trabajar gratis en la 'tricolor' si había camio de timonel, algo que generó abundantes críticas.

Luego de conocer la decisión tomada por la FCF, el timonel del América de Cali, Osorio jugó en la noche de este jueves en el Pascual Guerrero ante La Equidad por la fecha 7 de la Liga Betplay, donde el elenco ‘escarlata’ terminó rescatando un punto en los últimos segundos del compromiso; el entrenador risaraldense asistió a la rueda de prensa y fue consultado sobre dicha determinación, pero su respuesta fue sorpresiva.

“Yo estoy feliz acá en América y es el equipo al que le doy mi 100 %. Cada uno que se haga cargo de lo que dice, yo públicamente no he dicho nada y no tengo nada que aclarar. Pero ya que me lo pregunta, dejo claro que en un futuro me gustaría ser ministro de Deporte, quiero hacer algo por el deporte del país”, sentenció Osorio.

Hay que recordar que uno de los directivos de la FCF indicó en días pasados que consideraba como una “propuesta muy loca” la de Osorio, por lo cual, quedaría descartada su presencia en el banquillo técnico de la selección nacional.