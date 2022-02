La Federación Colombiana de Fútbol se reunió con el entrenador de la Selección Colombia Reinaldo Rueda para que les brindara un informe de los recientes compromisos donde la ‘tricolor’ cayó ante Perú y Argentina.

De lo que se ha conocido, es que el estratega vallecaucano continuará -por lo menos- para esos dos duelos, luego de recibir el voto de confianza de los directivos, quienes esperan que Colombia asista a la próxima cita mundialista.

No obstante, en los días anteriores se tocó de la continuidad de Rueda; primero se mencionó la posibilidad de contar con Ricardo Gareca y luego se habló de la postulación que se habría Juan Carlos Osorio, ofreciéndose gratis al cargo de entrenador.

Le puede interesar: Pabón reveló la polémica razón por la que no volvió a la Selección Colombia en la era Pékerman

Ante estos rumores, uno de los directivos de la FCF, Álvaro González, salió a hablar para desmentir lo de Gareca y considerar como “una propuesta muy loca” lo de Osorio.

En primer lugar, el directivo dijo que es “totalmente falso” las versiones que han llegado desde Ecuador sobre la llegada del ‘Tigre’ Gareca: “Yo como dirigente deportivo de la FCF desmiento esas afirmaciones, porque ni el presidente de la FCF, ni el presidente de Difútbol, ni de la Dimayor han tocado ese tema. Si no se ha tocado el tema de la continuidad o no de Reinaldo Rueda, menos se van a tocar temas así, me parece absurdo”.

Asimismo, señaló que “me parece un absurdo y falta de responsabilidad porque es poner en tela de juicio al entrenador de otra selección (Perú)… Eso jamás se ha tocado”.

Vea también: Selección Colombia: definidas fechas y horarios para las dos últimas jornadas de Eliminatorias

Por otra parte, dio su opinión sobre la propuesta de Osorio, pues para González “me parece una propuesta muy loca. Sería mucho más loco el dirigente que la aceptara”,dijo ‘Blu’, por lo cual, la ilusión que tiene Juan Carlos Osorio por llegar al banquillo técnico de Colombia, quedaría descartada –temporalmente–.

Hay que recordar que los próximos duelos de Colombia serán ante Bolivia el próximo jueves 24 de marzo y Venezuela el martes 29 del mismo mes. Ambos encuentros serán a las 6:30 hora de Colombia.