Pabón reveló la polémica razón por la que no volvió a la Selección Colombia en la era Pékerman

El volante ofensivo Dorlan Mauricio Pabón Ríos regresó al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Atlético Nacional, en donde se ha destacado por ser uno de lo jugadores más experimentados.

A pesar de que alterna la titularidad, Pabón, junto a Giovanni Moreno, Jefferson Duque y Alexander Mejía le ha aportado jerarquía al equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

Este jueves 17 de febrero, el volante, en diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2, dio a conocer las posibles razones por las que no volvió a ser convocado a la Selección Colombia cuando José Néstor Pékerman era el director técnico.

Pabón fue llamado para los partidos contra Perú y Ecuador por las fechas 5 y 6 de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil, sin embargo, tras estas jornadas desapareció del radar del equipo nacional.

En un principio se informó que su salida de la Selección tuvo que ver con una supuesta discusión con James David Rodríguez por la ejecución de un tiro libre, sin embargo, tanto Pabón como Rodríguez han desmentido esta versión.

Por otro lado, el volante aceptó que una de las razones pudo haber sido la negativa de cambiar de equipo en ese entonces, por recomendación de "personas cercanas" al equipo nacional. Y es que en la temporada 2012, Pabón cumplió destacadas actuaciones en el Betis de España, sin embargo, recibió el llamado de un club de Argentina.

"Cuando estaba en España me estaban llamando de Independiente. Yo decidí quedarme en España porqué era mi sueño llegar a Europa y quería devolverme. Dije que no me quería ir de Europa y sí seguir en Betis".

Al ser consultado si considera que esta fue una de las razones para no volver a Colombia, Pabón aseguró que:

"Yo creo que también por eso (además de no ser del gusto del entrenador), pero yo tomé decisiones que eran mejores para mí. Fue lo mejor que pude hacer, todo el mundo vio lo que hice en el Betis, en Sevilla (sede de Betis) me quieren, dejé buena imagen allá. Después vuelvo a México, duro dos meses y ahí me compra el Valencia", afirmó.

Respecto al supuesto incidente con James, Dorlan descartó cualquier pelea.

"No he tenido problema con James. No era del gusto del técnico. Estuve en mi mejor momento en México, salí goleador y nunca me volvieron a llamar. Estaba tranquilo porqué hice haciendo las cosa muy bien, aporté mi grano de arena. Tuve una linda relación con todos los jugadores. Todos se quedaron la imagen tuve relación linda con todos los jugadores. todos se quedan con la imagen de lo que pasó en Perú, pero eso no fue nada, nunca discutí con un jugador, era más por el estilo del técnico".