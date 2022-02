¿Osorio le quiere hacer el cajón a Rueda? La frase que lo habría dejado en evidencia

Juan Carlos Osorio volvió a ser crítico con el estilo que en muchas ocasiones se emplea en partidos del fútbol colombiano; asimismo, dejó claro que esos mismos errores se ven en la Selección Colombia, que por estos días vive una crisis luego de quedar a un paso de la eliminación del próximo mundial de Qatar 2022.

Tras la derrota del América ante Cortuluá en la cuarta fecha de la Liga, Juan Carlos Osorio, lejos de hacer una autocrítica por la caída como visitante de su equipo, se dedicó a describir los fallos que tiene, según él, el balompié nacional.

Sin embargo, una frase llamó la atención durante la conferencia ante los medios, la cual generó suspicacia, teniendo en cuenta las críticas a Reinaldo Rueda, el ambiente que hay en la selección Colombia, y una eterna candidatura de Juan Carlos Osorio para dirigir al conjunto 'tricolor'.

"No quiero entrar en más detalles pero todos saben a qué me refiero exactamente. Después criticamos a X entrenador porque cuando tiene que jugar ofensivamente no tienen ni idea de cómo entrar en el último tercio", dijo.

Vale decir que tanto Pompilio Páez, asistente técnico de Juan Carlos Osorio, como Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, no dudaron en reconocer hace unos días que Osorio tiene como principal meta a futuro ser el técnico de la selección Colombia, hecho por el cual generó morbo lo que dijo, luego del partido que perdió América ante Cortuluá como visitante.