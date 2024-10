Perú vs Chile peligra en las Eliminatorias: insólita razón los afecta

Quedan apenas dos semanas para que la pelota vuelva a rodar en las Eliminatorias Sudamericanas. Las diez selecciones ansían triunfos para empezar a certificar sus clasificaciones a la Copa del Mundo de 2026, pero otros deberán luchar para salvar a sus directores técnicos que están en la cuerda floja.

Justamente, el duelo del viernes 15 de noviembre entre Perú vs Chile puede ser el final de Jorge Fossati en el elenco peruano o bien de Ricardo Gareca en el seleccionado austral. En la previa de ese compromiso se han suscitado varias polémicas que complican a los dos combinados más de lo que ya están.

El Diario Líbero afirma que había problemas por una situación extradeportiva que complica más la designación de un recinto deportivo. Se especula que jugarían en el Nacional, pero podrían verse afectados y tener que mudarse al Monumental de Lima.

“Aunque la razón no la detallaron, se pudo conocer que sería debido a que para esa fecha habría un evento programado, por lo que se especulaba una posible localía en el Estadio Monumental. Sin embargo, el panorama ha cambiado en las últimas horas y hay novedades al respecto. ¿Se jugará en el Nacional?”, destacó el medio.

REVELARON EL EVENTO QUE PONE EN DUDAS EL PARTIDO EN EL NACIONAL

Siguiendo esa misma información del Diario Líbero, la FPF ya se reunió con el IPD y hay un alto porcentaje de que se pueda jugar en el Nacional. No obstante, con el pasar de los días revelaron los detalles que impiden que el partido se juegue en el recinto deportivo habitual.

El periodista Michael Succar afirmó que hay malestar en la Federación Peruana de Fútbol, “el acuerdo establecido para este partido contra Chile era que el último evento en el Estadio Nacional para que la cancha pueda llegar a tiempo iba a ser el de Paul McCartney. Ese había sido el acuerdo. En el medio les dijeron que tendrían un evento de 12 horas de reggaetón el 31 de octubre. Una jornada larga que maltrata la cancha y esto no permitiría que el césped del estadio pueda ser preparado desde este lunes 28 de octubre, sino desde el viernes 1 de noviembre. El tiempo no alcanzaría y tendrían que gestionar el Estadio Monumental”.

La FPF sentenció que nunca les habían dicho absolutamente nada de un segundo evento y mucho menos que iba a durar 12 horas. “Dentro del acuerdo no estaba este último evento. No les avisaron y no estaba programado. Lo que habían quedado era que Paul McCartney y después se les entregaría la cancha para que la preparen. Cuando empezaron a haber gestiones y conversaciones, hubo esta conversación donde ese sería el último evento y así quedaría todo listo para enfrentar a la selección chilena. ¿Quién se encarga de esto? El IPD. Estos eventos generan mucho dinero”.

Seguramente, en los próximos días esperan llegar a un acuerdo para definir si se juega en el Estadio Nacional de Lima o en el Monumental. Este cambio puede afectar a Jorge Fossati y sus dirigidos notablemente en un duelo crucial por todo lo que se juegan.