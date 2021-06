Perú vs Colombia: cómo y dónde ver el partido ONLINE GRATIS

El técnico Reinaldo Rueda abre su tercera etapa como seleccionador de Colombia frente a Perú, que llega a este encuentro muy urgido de ganar tras haber obtenido solo un punto en los primeros cuatro partidos de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Por segunda vez pero con selección distinta, Rueda se enfrenta en estas eliminatorias al combinado peruano, al que hace casi seis meses ya derrotó por 2-0 cuando dirigía a Chile, en la tercera fecha de la competición.

"A Rueda lo conocemos bien, y él también nos conoce a nosotros, y tenemos una idea del equipo que puede presentar", reconoció en conferencia de prensa el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca.



Rueda tomó de nuevo las riendas de la Selección de Colombia después del fiasco sufrido en la última fecha doble, donde el combinado colombiano cayó goleado por 0-3 ante Uruguay y por 6-1 en Ecuador, lo que supuso el último partido como seleccionador del técnico portugués Carlos Queiroz.



Con esos resultados, Colombia cayó a la séptima plaza de las eliminatorias con 4 puntos, tres más que Perú, que es penúltimo con una unidad.



Lo más llamativo del nuevo debut de Rueda es que ha prescindido de James Rodríguez y Radamel Falcao, mientras que Juan Fernando Quintero se quedó fuera por las limitaciones de viajes a causa de la pandemia del Covid-19.

Precisamente el coronavirus también dejó sin opción de jugar ante Perú a Alfredo Morelos, que dio positivo para el virus SARS-CoV-2, mientras que el delantero Sebastián Villa se quedó fuera de la lista hasta que se resuelva la denuncia que enfrenta por presunta violencia machista.



Por tal razón, el ataque de Colombia queda en manos de los delanteros Luis Muriel y Duván Zapata.



En Perú tampoco están exentos de notables bajas como las Jefferson Farfán y Edison Flores por lesión, mientras que el defensa Carlos Zambrano cumple su tercer partido de suspensión, pero a cambio Gareca recupera a Paolo Guerrero, el capitán y máximo goleador histórico de la Blanquirroja.



No obstante, el delantero del Internacional brasileño aún no ha recuperado su mejor estado de forma, ya que en las últimas semanas se ha resentido en forma de una tendinitis de la rotura del ligamento anterior cruzado de su rodilla que lo mantuvo más de medio año alejado de las canchas.



La mayor preocupación de Gareca es intentar reducir la cantidad de goles que ha recibido su equipo en las cuatro primeras fechas de las eliminatorias, con diez tantos en contra que apenas les han permitido lograr un empate.



Por ello, el técnico argentino está evaluando seriamente cambiar su esquema táctico y pasar de su clásico 4-4-2 a jugar con tres defensas centrales y tres centrocampistas, para aprovechar sobre todo el buen momento que atraviesan Yoshimar Yotún y Pedro Aquino en la liga mexicana y Renato Tapia en la liga española.



Para los peruanos, Colombia es uno de sus peores rivales en eliminatorias, pues apenas han podido ganar uno de diez encuentros de fase clasificatoria para una Copa del Mundo disputados en territorio peruano, ya que cuatro se saldaron con triunfo colombiano y los otros cinco terminaron en empate.