'Pibe' Valderrama pide que James no sea convocado si no está bien en Everton

A medida que se acerca la fecha para disputar las jornadas y 5 y 6 de Eliminatorias, crecen las dudas en torno a la Selección Colombia por el estado físico y futbolístico de sus figuras. Nuevamente las miradas apuntan a James Rodríguez y su peculiar situación en Everton.

Además, el mediocampista colombiano se ha vuelto a ver envuelto en la intensa polémica por el cruce de declaraciones con Freddy Rincón, histórico de la Selección, quien ha cuestionado detalles futbolísticos y personales del actual referente de la ‘tricolor’.

Carlos ‘Pibe’ Valderrama también mostró su preocupación por el actual estado de James pensando en las Eliminatorias: "Yo a James solo le pido que juegue bien, que juegue el fútbol que sabe jugar, porque él tiene calidad. Es un jugador técnicamente bien dotado, tiene pase gol, buena pegada y siempre hace goles; él perdió juego, ahora lo está retomando. Él cogía el balón y no se equivocaba nunca. Si la pierde, que vuelva y la pida. Si no se la pasamos a James y a Cuadrado, entonces ¿a quién se la pasamos? Ellos son los que invitan a jugar fútbol", comentó en ‘Blu Radio’.

"Siempre no. Si está bien, tiene que estar, si no está bien hay que llamar a otro. En el fútbol no hay nadie intocable. Cuando uno se lesiona viene otro. Si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo, si no está jugando bien, que no lo llamen. Si lo van a traer jugando mal o lesionado, no va a funcionar y se perjudica la Selección Colombia", agregó el histórico ‘Pibe’.

Colombia enfrentará a Brasil y Paraguay en las fechas 5 y 6 de Eliminatorias con el debut de Reinaldo Rueda como el DT de la selección nacional.