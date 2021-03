Pinto le habló fuerte y claro a James por sus reiteradas lesiones en el Everton

A pesar de estar resolviendo los problemas con la Federación de Fútbol de Costa Rica, el estratega mundialista Jorge Luis Pinto siempre ha tenido tiempo para hablar sobre lo que más le gusta que es el fútbol. Por tal razón, concedió una entrevista donde se atrevió a hablar sobre los jugadores de la Selección Colombia.

Uno de esos jugadores fue el mediocampista del Everton, James Rodríguez, quien no pasa un buen momento debido a sus constantes lesiones con los ‘Toffes’: “Habría que mirar su estado físico, su preparación. ¿En qué momento se encuentra?, ¿Se ha venido trabajando bien? En fin, hay muchas, muchas razones de lesiones musculares. Sí, la flexibilidad es muy buena. Si la exigencia que está haciendo el trabajo es buena”, le dijo Pinto a Semana.

Asimismo, agregó que “me parece que él tiene que hacer un replanteamiento de sus cosas personales y valorar con el técnico y con el preparador físico y, por supuesto, con un médico fisiólogo, las circunstancias del por qué tanto desgarro y tantas contracciones musculares, que, diría yo, es lo que más sufre. Él no sufre lesiones graves, sufre de contracturas musculares, que sí, desde luego, le están afectando mucho”.

Por otra parte, en medio de la charla le preguntaron al estratega santandereano que en caso de no estar apto para el entrenador Reinaldo Rueda, quién podría ser el recambio de James, a lo que Pinto respondió sin tapujos: “Tienen que mirar realmente lo que quieren. Quieren un jugador que reemplace a James o quieren un jugador que venga a jugar por la selección. Un jugador con las mismas características y condiciones no es fácil encontrarlo. Pero si quieren otro jugador que pueda rendir y posicionarse en otro esquema, indudablemente Reinaldo tiene que tenerlo claro”.

Finalmente, comentó sobre el papel de Falcao García dentro de la selección nacional: “Falcao es un jugador útil y necesario que esté en la Selección. Yo no sé si el profesor lo explote desde el comienzo, 20 minutos o 30. Él es un gran hombre y puede facilitar muchas cosas que algunos otros no facilitan. Entonces, por la unidad que brinda el grupo, por el liderazgo que tiene con el grupo, me parece que a Falcao se debe tener presente en la Selección en las Eliminatorias”.