Más halagos en Inglaterra por la técnica de James Rodríguez, a pesar de la lesión

Aunque James Rodríguez todavía se encuentra recuperando su estado físico para poder rendir de la mejor manera en el Everton, le siguen llegando elogios al colombiano destacando su fútbol, técnica, visión de juego, etc.

Esta vez fue el defensor de 23 años Ben Godfrey, quien destacó la presencia del 'cafetero' en entrevista con el portal del club. "Tiene tanta sensibilidad en el pie izquierdo que puede destrabar cualquier cosa con él", resaltó.

Rodríguez, sin duda, le ha dado un toque de calidad a los 'Toffees', que en esta temporada pelean por entrar a un torneo internacional. El colombiano ha mostrado un gran nivel futbolístico; sin embargo, en los últimos encuentros se ha visto perjudicado por sus inconvenientes físicos.

Aunque en la segunda mitad del año en curso no ha jugado con tanta frecuencia, el objetivo de James es recuperarse y estar a punto en los últimos encuentros que definirán para qué está el Everton en el campeonato.

Entretanto, Ben Godfrey se refirió también sobre jugar más minutos como titular, teniendo en cuenta que para el cuerpo técnico está por encima la presencia de Yerry Mina que la de él.

"Me estoy desarrollando y aprendiendo con estos jugadores todos los días y la jugada ha funcionado perfectamente. No me gustaría estar en ningún otro lugar. Todo lo que represento como jugador y persona coincide con el Everton, la afición y el club en su conjunto", concluyó el zaguero.