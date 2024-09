Portazo a Gareca en Eliminatorias: jugador habría rechazado convocatoria

Para nadie es un secreto que Chile debe sacar adelante esta doble fecha que tiene en octubre. No solo para ascender en la tabla de posiciones, pues Ricardo Gareca juega con fuego en el banquillo de los australes con un ultimátum serio. Si no suma contra Brasil y Colombia, podría ser el final del argentino en la dirección técnica.

Los problemas no son coincidencia en el banquillo de Chile después de que la gestión de Ricardo Gareca iniciara en la Copa América, torneo en el que sumaron solo dos puntos y no marcaron goles. Una convocatoria con jugadores como Eduardo Vargas, Claudio Bravo o Alexis Sánchez que no estuvieron a la altura para luchar por el título.

Ricardo Gareca sufre de cara a los dos partidos más importantes con la selección de Chile en busca de salvar su cargo como seleccionador. En primer lugar, no podrá contar con el referente, Alexis Sánchez por la lesión que arrastra con el Udinese. Aunque se especulaba que podría regresar para estas Eliminatorias, no fue posible y no apareció en el listado oficial.

En segundo lugar, por el presunto llamado a otro estelar veterano, que habría dicho que no al no contestarle a Ricardo Gareca como señala una vieja gloria de los australes.

PATRICIO ‘PATO’ YÁÑEZ REVELÓ QUIÉN HABRÍA RECHAZADO A RICARDO GARECA

Las incesantes críticas de Arturo Vidal ya daban pie para pensar en que el mediocentro no iba a estar en el combinado nacional, por lo menos, no mientras Ricardo Gareca sea el entrenador. Vidal afirmó que solo piensa en Colo Colo y no en su regreso al seleccionado austral.

Con el rotundo no de Arturo Vidal, el otro que le habría dicho que no al ‘Tigre’ es Charles Aránguiz. En el pasado, Ricardo Gareca había tratado de comunicarse con el volante de la Universidad de Chile, pero no hubo mayor respuesta. Las lesiones y el pobre estado físico se convirtieron en problemas para Aránguiz que no regresó.

Explicando la no respuesta, el estratega argentino afirmó que, “no es que no nos quiso atender. No era el momento para hablar de acuerdo con lo que él quería. Quería un tiempo”. Además, dejó claro que, de igual manera, tiene las puertas abiertas para volver.

Sin embargo, fue Patricio Yáñez, histórico jugador chileno que reveló en el programa Círculo Central que Charles Aránguiz sería el referente que no contestó el llamado de Gareca. “Entiendo que es uno de los nombres que no le respondió a Gareca. Desconozco cuáles son los términos, tiene que haber hablado con algún jugador, tiene que haber hablado con Arias”, sentenció Yáñez.

Aunque no hay certeza de que haya sido Charles Aránguiz, el ‘Pato’ Yáñez develó que podría haber problemas internos dentro del combinado nacional. La realidad es que Chile deberá sí o sí sumar de a tres en la doble fecha para salir de posiciones incómodas y para salvar a Gareca en el banquillo.