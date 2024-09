Gareca le da la espalda a una figura de Chile y abre la polémica

Cada vez falta menos para el inicio de la doble fecha de Eliminatorias del mes de octubre y para nadie es un secreto que Chile es una de las selecciones que más necesita buenos resultados en sus dos partidos de este mes.

El cuadro de La Roja no ha contado con las mejores oportunidades para sumar puntos en las Eliminatorias y el equipo del tigre Gareca se encuentra en la novena posición de la tabla con solo cinco puntos sumados en ocho partidos disputados.

Ahora, el equipo buscará sumar seis puntos en sus partidos ante Brasil y su visita a Colombia en Barranquilla por el marco de la novena fecha de las Eliminatorias.

Pese a esto, la reciente convocatoria anunciada por el entrenador argentino ha desatado la polémica en territorio chileno, pues la ausencia de figuras como Ben Brereton llama la atención.

El mismo mandamás del equipo se atrevió a hablar sobre la ausencia del jugador del Southampton pero aclaró que no se trata de algún tipo de inconveniente con el delantero, pues su rendimiento debe mejorar.

"Lo que analizamos es lo que veíamos mejor para el partido con Brasil y Colombia. Queremos ver muchachos que tienen que convivir con el plantel y la Selección. Resolvimos esto. Algunos muchachos deben vivir su propia experiencia, aparte de los méritos personales que pueden tener, ya que se están desenvolviendo bien", explicó.

Del mismo modo, el Tigre explicó su decisión de convoca jugadores de la U de Chile y dejar por fuera a figuras como el inglés nacionalizado.

"Uno puede considerar fecha a fecha. Ahora llamamos a cuatro de la U porque están atravesando un buen momento y queremos ver otras opciones. Hace ocho fechas que tratamos de sostener algo. Más allá de eso, también tenemos que conseguir resultados. Hay que ir viendo opciones, esos nos lleva a contar con determinados jugadores. Hoy se ven jugadores que antes no, y viceversa, los que estaban y ya no. No es nada más que eso. Solo queremos ver otras opciones".

Lista de convocados Chile para Eliminatorias

Porteros: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes

Defensores: Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Matías Zaldivia, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Thomas Galdames, Fabián Hormazábal y Marcelo Morales.

Centrocampistas: Erick Pulgar, Diego Valdés, Marcelino Núñez, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Carlos Palacios, Luciano Cabral.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Lucas Cepeda, Darío Osorio, Víctor Dávila, Gonzalo Tapia.