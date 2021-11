Preocupación para Colombia: El parón obligado que tendrá Wilmar Barrios en Zenit

La Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 entra en su recta final para definir las cuatro selecciones que clasificarán directamente y la que deberá disputar un repechaje para la Copa del Mundo.

Después de llevar a cabo las jornadas 13 y 14, cada una de las selecciones deberá prepara lo que serán las fechas 15 y 16, que se desarrollarán en el mes de enero de 2022.

Con respecto a la Selección Colombia, el director técnico Reinaldo Rueda tendrá que suplir dos bajas por sanción, se trata de los volantes Gustavo Cuéllar y Jéfferson Lerma, ya que deberán cumplir con una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas no podrán ser utilizados para el duelo contra Perú en Barranquilla.

A Lerma y Cuéllar se podría sumar una ausencia. Se trata del mediocampista de primera línea de Wilmar Barrios. Y es que el futbolista cartagenero tendrá que afrontar una larga para con su equipo F. C. Zenit de San Petersburgo debido al largo y fuerte invierto de Rusia.

Se tiene previsto que la liga de Rusia se detenga el 12 de diciembre y vuelva a retomar actividades hasta el 25 de febrero, por lo que Barrios no tendría ritmo de competencia para la convocatoria.

Partidos de Zenit:

19 de noviembre

Zenit Vs FC Nizhni Nóvgorod

23 de noviembre - Champions League

Malmo Vs Zenit

28 de noviembre

CSKA Moscú Vs. Zenit

3 de diciembre

Zenit Vs Rostov

8 de diciembre - Champions League

Zenit Vs Chelsea

12 de diciembre

Dinamo Moscú Vs Zenit

------

Volvería hasta el 25 de febrero

Zenit Vs FC Rubin Kazán