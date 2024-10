Primer contratiempo para Marcelo Bielsa en Eliminatorias: destapan 'problema interno'

Queda una semana para que regresen las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas con el protagonismo de la selección de Uruguay que va en busca de consolidarse en el podio, justamente en un duelo directo contra Ecuador que es cuarta en estos momentos.

Uruguay ha sido uno antes de y en la Copa América y uno completamente distinto en los dos partidos pasados por las Eliminatorias. Ese seleccionado demoledor y que barría con cualquier selección, y, de hecho, logró quitarle el invicto a Argentina, bajó considerablemente en su nivel con dos empates sin goles ante Paraguay y Venezuela.

Marcelo Bielsa se sumerge en un mundo de dudas en el que no podrá contar con Edinson Cavani ni con Luis Alberto Suárez, jugadores que le pusieron punto final a sus respectivas trayectorias con la celeste. Contra Venezuela sin el ‘Pistolero’, el ‘Loco’ se decantó por Cristian Olivera. Entre sus opciones también aparece Miguel Merentiel de Boca Juniors.

Sin duda alguna, dar con el sucesor de Luis Suárez, máximo goleador de Uruguay será difícil y es aquí donde recae uno de los principales problemas sobre el nuevo artillero para Marcelo Bielsa. Además, hubo polémica con el dorsal ‘9’, dado que lo tomó Lucas Pino García, un juvenil que acercó a la doble fecha de Eliminatorias de septiembre. Pero este es solo uno de los dos temas que inquieta en el seleccionado.

HABRÍA PROBLEMAS INTERNOS EN LA SELECCIÓN DE URUGUAY

Tras la Copa América, hubo demasiada polémica con la convocatoria de Agustín Canobbio. El mediocampista de Athletico Paranaense apareció como una opción, pero Marcelo Bielsa solo le dio escasos minutos contra Colombia por la semifinal del certamen continental.

La guerra se calentó cuando Agustín Canobbio tocó nuevamente el país uruguayo y soltó una fuerte frase cuando le preguntaron por qué lucía tan callado y serio. No fue por el tercer puesto conseguido, “ya sabrán, no es el resultado”. Días después se reveló todo y se empezó a hablar de problemas internos entre Bielsa y Canobbio.

Que lo utilizó como recogebolas y poco después Bielsa negó que eso haya sido cierto. “Eso es una ofensa tan grande. Le sugiero que no me crea a mí. Pregúntele a él (a Canobbio) si ofició de alcanzapelota. O a cualquier jugador. O a cualquier convocado, si en algún momento ofició de alcanzapelota. No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos se basa en un trascendido. Porque no me está diciendo que tal persona dijo que vio que hice tal cosa", sentenció Marcelo.

Marcelo Bielsa se olvidó de Agustín Canobbio como opción para las Eliminatorias Sudamericanas del mes de septiembre. No lo tuvo en cuenta, lo que hace pensar que continúan los problemas internos. Estos días serán claves para saber si el ‘Loco’ vuelve a tenerlo en cuenta o sigue en ‘guerra’ pese al buen momento del volante charrúa en Brasil.