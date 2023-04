¿Quién es Julián Quiñones y por qué no ha sido llamado por Lorenzo a la Selección?

La Selección Colombia de mayores vive un ambiente de renovación desde que fue confirmado Néstor Lorenzo como nuevo técnico; sin embargo, ha habido jugadores con un nivel superlativo que aún no han sido convocados.

Tal es el caso de Julián Quiñones, quien se desempeña en Atlas de México, y pese a que la 'rompe' haciendo goles, y muchos lo ponen como el mejor jugador del equipo -por encima de Camilo Vargas-, no es llamado a la Tricolor.

¿Cuáles son las estadísticas de Julián Quiñones?

El delantero colombiano de 26 años ha anotado 68 goles en 202 partidos con clubes; sin embargo, solo en la temporada en curso, tiene 18 anotaciones en 33 encuentros, lo cual lo ratifica como uno de los mejores futbolistas de la Liga MX.

Lo anterior, para muchos es argumento suficiente para ser llamado a la Selección Colombia, sin embargo, Lorenzo no lo ha tenido en cuenta, y pese a que no hay certeza sobre la razón, no se descartan problemas de indisciplina.

Ahora, en caso de pretender más motivos para convocar a Julián Andrés Quiñones Quiñones a la Selección Colombia, se hace necesario recordar que el futbolista tiene proceso en las categorías juveniles, pues integró el plantel sub 20 entre 2017 y 2018, marcando cuatro goles en 13 partidos.

La trayectoria de Julián Quiñones

Cabe recordar que Julián Quiñones siempre se ha desempeñado en el fútbol mexicano, pues antes de pasar por Atlas, se desempeñó en Tigres UANL, Lobos BUAP y Venados FC.

Así las cosas, se estima que Néstor Lorenzo tenga en cuenta a Julián Quiñones para los partidos que se avecinan, teniendo en cuenta que después de la doble jornada FIFA de junio, la Selección Colombia empezará su camino en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, que tiene como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.