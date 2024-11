Reemplazo de Fossati toma fuerza en Perú: "no hay otra manera de salir de este pozo"

La doble fecha de las Eliminatorias de noviembre se acerca, y Perú es uno de los equipos que espera aprovechar estas dos jornadas para acercarse a la clasificación para el Mundial 2026.

Bajo la dirección de Jorge Fossati, los resultados no han sido favorables. La selección peruana ha enfrentado varias derrotas y ha tenido dificultades para encontrar el camino al gol, lo que ha comenzado a afectar su posición en la tabla de clasificación.

Ahora, un nuevo entrenador se ha motivado a alzar la mano para tomar el mando de Perú, pues cuenta con una amplía experiencia en el torneo local, lo que le favorece para tomar le mando del equipo, aunque sus declaraciones fueron más que polémicas.

Ángel David Comizzo es un experimentado entrenador argentino que logró ganar dos títulos de Primera División del Perú con Universitario de Deportes.

El mismo entrenador, habló en Entre Ceja y Ceja y se atrevió a postularse para ser el reemplazo de Jorge Fossati y lanzó una indirecta al actual mandamás.

"Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos mundiales no vamos a ir… Porque no hay otra manera de poder salir de este pozo. Hoy, por ejemplo, Bolivia está por encima de nosotros; ellos lograron que 2 equipos pasarán fase de grupos de Copa Libertadores y nosotros no", reveló el argentino.

Del mismo modo, Comizzo habló sobre el proceso que se vivió de la mano de Ricardo Gareca en Perú.

"Lo de Rusia 2018 fue una isla, pero no se la aprovechó. Estamos inmersos en un problema gravísimo. Digo ‘estamos’ porque yo me siento parte de y estoy muy arraigado. No te voy a decir que soy un peruano más, pero me duelen muchas cosas que pasan", dio a conocer.