Referente de selección peruana consiguió club antes de Eliminatorias

El mediocampista y seleccionado peruano Christian Cueva se sumó al club Cienciano del Cusco después de diez meses sin equipo tras una lesión de rodilla, y se comprometió a prepararse para "dar lo mejor", según sus declaraciones publicadas este lunes.



Cienciano le dio la bienvenida a Cueva en sus redes sociales vistiendo la roja del club cusqueño, horas después de que el jugador llegó a Cusco y se puso a entrenar con el preparador físico.



En declaraciones a la prensa, Cueva, uno de los referentes de la selección peruana, dijo que estaba "muy contento" de estar en un club "tan histórico" como Cienciano.



"Aquí tengo grandes amigos y es muy lindo llegar a un club tan grande como Cienciano y ahora debo prepararme para dar lo mejor", declaró el también exvolante de Alianza Lima.

Vea también: Paolo Guerrero tendría nuevo equipo pensando en Eliminatorias: "Hay conversaciones"



Cueva agregó que Cienciano está volviendo a estar en el lugar que se merece y confió en conseguir "cosas importantes" con el equipo.



"Un club tan histórico merece estar en el lugar donde nunca tuvo que salir. Llego a uno de los cuatro clubes más grandes del Perú", remarcó.



En su paso por clubes extranjeros, Cueva ganó el título nacional de Chile con Unión Española en 2013, un año antes de su contratación en Rayo Vallecano de España, luego pasó por el Toluca de México y siguió en Sao Paulo de Brasil, antes de ser transferido al Krasnodar ruso.



Posteriormente, jugó por Santos, Pachuca, Yeni Malatyaspor del fútbol turco y Al Fateh de la liga árabe.



Después de ser uno de los referentes de la selección bicolor en la clasificación al Mundial Rusia 2018, el nuevo entrenador del conjunto nacional, Jorge Fossati, declaró en los últimos días que Cueva "no ha sido nunca un ejemplo de profesional" y que lo habían "ayudado bastante a cambiar mucho".

Le puede interesar: Primer jugador que Perú no convocará vs Colombia: “espero cambie la situación”



El estratega añadió que "si del mal profesional quieren hacer un monje tibetano, eso es un tema de quien busca la noticia llamativa y nada más", en alusión a la cobertura periodística de sus problemas sentimentales, que incluyeron una mediática separación y su vinculación con una conocida cantante.



A escasas semanas de la siguiente fecha de eliminatorias mundialistas, Fossati agregó, sin embargo, que no tiene "ningún problema" con el jugador.