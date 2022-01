Rueda le tira a James: “cada cual asume sus responsabilidades”

James Rodríguez fue el protagonista de la polémica, luego del partido ante Perú por Eliminatorias. Colombia perdió el partido por la mínima diferencia, la hinchada del Metropolitano abucheó a los jugadores y el futbolista de Al Rayyan se enojó.

Tanto a la salida del campo, como en la zona de camerinos, Rodríguez lanzó improperios en contra de los aficionados que mostraron su descontento por la actuación colombiana el viernes pasado en el estadio Metropolitano.

De allí que una de las preguntas que le hicieron a Reinaldo Rueda en la última conferencia de prensa, apuntara a James y al hecho de dar las explicaciones sobre lo sucedido en la derrota más reciente de Colombia camino al mundial de Qatar.

"No he escuchado el comentario, no he visto ni siquiera el video de lo sucedido. Y bueno, a cada cual le corresponde asumir sus responsabilidades e intentar a cada uno responder, ¿cierto?”, dijo Rueda, quien al comienzo de la respuesta vaciló.

“Naturalmente que no es una obligación, es un compromiso social con nuestra afición y más por esa reciprocidad que significa nuestro rol, no solamente desde el punto de vista futbolístico, o la parte técnica y táctica, sino la parte social de relación con nuestra afición y el respeto a la afición”, recalcó el técnico de Colombia.

“Creo que en ese sentido, hemos buscado eso en cada conferencia, que participen todos los jugadores de la Selección para que vayan haciendo una cobertura macro en los diferentes momentos; que cada jugador vaya expresando y que ustedes (periodistas) le hagan las preguntas que consideren a cada jugador".