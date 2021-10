Rueda no esquivó el tema Álvaro Montero y dio ‘su’ verdad de lo que pasa con el arquero

El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, no le hizo el quite a la pregunta que le hicieron acerca de Álvaro Montero, quien no fue convocado para los partidos de octubre por las Eliminatorias al Mundial de Qatar.

A la duda que hay sobre si su ausencia se debe a una agresión del guardameta en un partido de la Liga Betplay, el entrenador de los ‘cafeteros’ respondió: “La función mía es de seleccionar, por los momentos de los jugadores, por todos los factores que hay que analizar. La variación en el arco puede ser de un cambio total. Contra Perú atajó Camilo y llegó a ser el primero. Hay encasillamientos”, dijo en rueda de prensa.

“Creo que ha sido importante la evaluación en el caso de Aldair, Álvaro, Juan Moreno, Mosquera y de todos los arqueros que hemos integrado. Conocer sus características y el comportamiento en los clubes. Pasa por una serie de factores para determinar, las circunstancias de los juegos determinarán quién debe asumir la responsabilidad de estar en la Selección”, agregó al explicar el caso del tercer portero de la Selección.

Idea juego ante Uruguay

Por su parte Reinaldo Rueda, aseguró este miércoles que su equipo "siempre va a ser fiel a lo que le gusta a sus jugadores" y resaltó el orden que deberán tener para poder vencer a Uruguay.

"Colombia siempre va a ser fiel a lo que le gusta a sus jugadores, hacer un buen juego, con inteligencia y con orden. Creo que partiendo del orden, de la disposición y de la convicción que tenga el equipo podemos aspirar a sacar el resultado que todos queremos", subrayó el director técnico.

Por otra parte, resaltó que tanto él como el fútbol colombiano tienen "pendiente" lograr una victoria en Uruguay, algo que el equipo visitante no logra de manera oficial desde hace 48 años.

Rueda visitó a Uruguay dirigiendo a Colombia en 2005, a Ecuador en 2011 y a Chile en la primera jornada de las presentes eliminatorias. Solo con la Tri consiguió un empate, mientras que las otras dos ocasiones fueron caídas.

Aseguró que romper la mala racha es una "gran motivación" para el juego que se disputará este jueves a las 20.00 hora local (23.00 GMT) en el estadio Gran Parque Central.

Para Rueda, Colombia siempre jugó "muy buenos" partidos en Montevideo, pero la faltó concretar las situaciones.

"Creo que por ahí pasa la gran diferencia o la solución de dar ese paso y dar ese golpe de autoridad de ganar ante un rival como ha sido siempre Uruguay", puntualizó.