Sebastián Pérez dejó claro lo que le puede aportar a la Selección Colombia en la Eliminatoria

La Selección Colombia se prepara para visitar este jueves 3 de junio a Perú en el estadio Nacional de Lima en partido de la fecha 7 de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. Una de las alternativas que tendrá el seleccionado nacional Reinaldo Rueda es el volante de primera línea Sebastián Pérez, quien regresa al combinado 'tricolor' después de cinco años sin ser convocados.

Pérez aseguró, en rueda de prensa este martes, que su aporte al equipo está enfocado en la capacidad que tiene para recuperar la pelota y ser la conexión entre defensa y los delanteros.

"Siempre me he caracterizado por ser un jugador que tiene mucho la pelota, ayudar con la salida desde atrás, asociarme, no solo con los defensas a la hora de recuperar la pelota, también con los mediocampistas y delanteros, voy a intentar apoyarme en esto, en mis compañeros que están en una excelente actualidad, ojalá que lo pueda aplicar en el equipo. Uno siempre intenta hacer lo mejor, muchas veces sale, otras no, pero creo que la idea es clara y todos conocen el estilo de juego mío", afirmó.

Por otro lado, el mediocampista del Boavista de Portugal manifestó que con relación el jugador que fue convocado hace cinco años tiene un poco más de madurez y ha mejorado la agresividad dentro del terreno de juego.

"Tengo un poquito más de madurez, pasaron cinco años para volver estar en la Selección, yo pienso que en estos últimos años tuve muchísimos aprendizajes, me pasaron cosas buenas y otras no tan buenas de las cuales uno aprende y futbolísticamente creo que le he añadido un poquito más de agresividad, un poco más de ida y vuelta, un poco más de intensidad que digamos en Europa te lo exigen sí o sí así que voy a intentar aportar eso al equipo", dijo.

Seguidamente, Pérez aseguró que a pesar de que Colombia está necesitado de puntos para escalar posiciones en la Eliminatoria, Perú también tiene la obligación de ganar, teniendo en cuenta que fue el pasado Mundial de Rusia.

"La presión la tienen todos, ellos fueron al último Mundial y están obligados a volver, nosotros llevamos dos Mundiales consecutivos y siempre vestir la camiseta de la Selección te genera presión. Supuestamente por el hecho de que ellos sean locales tendrían un poco más de presión, pero para nosotros es lo mismo, en la Eliminatoria a donde vayas tienes que conseguir los resultados y más con el equipo que tenemos", aclaró.

Finalmente, Sebastián Pérez se mostró feliz de volver a ser convocado y principalmente por recibir la confianza del director técnico Reinaldo Rueda, quien lo dirigió en Atlético Nacional.

"Estoy muy contento de volver a la Selección, con un entrenador que me conoce muy bien, con el cual obtuvimos grandes cosas aquí, a nivel nacional e internacional. El énfasis se hace en ese volante que quizás saque la pelota limpia, sabemos que todos los que venimos en esa posición tenemos diferentes cualidades pero a todos se nos pide más o menos la misma idea, mucha agresividad, mucha intensidad ahí y es lo que venimos entrenando en estos días. Ahora se tiene un nuevo entrenador, lo que pasó, solo hay que analizarlo de puertas para dentro, qué errores se cometieron, como en todos los equipos. Ahora hay que pensar que es un punto de partido estos dos compromisos, tratar de corregir esos errores, vienen jugadores que tienen una actualidad impresionante, ojalá que podamos cada uno aportar eso que hacemos en los clubes".