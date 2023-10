Luis Díaz no aguantó la frustración y se culpó por empate ante Uruguay: "Como pude errar ese gol"

Luis Díaz volvió a tener un papel determinante con la Selección Colombia tras el partido ante Uruguay. El conjunto cafetero igualó a dos ante la celeste y el delantero guajiro tuvo varias opciones para haber cerrado el triunfo a favor del equipo de Néstor Lorenzo.

El futbolista del Liverpool habló tras finalizar el partido ante la celeste y manifestó que el resultado no fue el esperado para un nuevo partido en condición de local: “se me vino un pensamiento de cómo pude errar ese gol, porque sabíamos que podíamos liquidarnos,”, fue lo primero que dijo el '7'.

Al finalizar el encuentro, el delantero apuntó fuerte sobre lo que fue un nuevo encuentro de Colombia. Para Lucho hubo varios errores que se pueden mejorar de cara al siguiente partido. Sin embargo, el atacante asumió su responsabilidad por la falta de definición ante el arco charrúa.

“Digamos que ahí fue donde se me vino un pensamiento de cómo pude errar ese gol, porque sabíamos que podíamos liquidarnos, pero lastimosamente los delanteros vivimos momentos como esos y a cualquiera le puede pasar”, dijo inicialmente el ex Porto sobre el gol fallado cuando el partido estaba 2-1.

El futbolista apuntó que su reacción tars finalizar el partido fue una suma de frustraciones: “Estaba la frustración enorme y adolorido por el momento y la situación, pero estoy de vuelta otra vez porque mis compañeros me dieron ese apoyo y se acercaron a mí y me dijeron que muchas veces me ha tocado salvarlos”.

Para el atacante fue evidente el mal momento del equipo y las sensaciones se hicieron notables:“Un poco amargo por no llevarnos los tres puntos porque creo que lo merecíamos, hicimos un buen segundo tiempo con un gran toque de pelota y una disposición de cada uno, las ocasiones que tuvimos no las concretamos y creo que eso fue lo que nos costó”.

Por ahora, Luis Díaz y el equipo nacional se alistan para lo que será la fecha 4. Colombia visitará a Ecuador con la idea de ganar para mantenerse en los primeros lugares de la tabla.