Lorenzo zafa de la polémica y salta en defensa de Luis Díaz: "No puede hacerlo todo"

La Selección Colombia tendrá un reto bastante complicado en los partidos por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial. El combinado cafetero tendrá que buscar sumar varios puntos en dos duelos bastante álgidos ante Uruguay y Ecuador.

En la previa de los compromisos, el técnico Néstor Lorenzo hizo referencia a lo que debe dar el equipo en su rendimiento. Durante la rueda de prensa, el entrenador fue contundente y manifestó que hay jugadores que tienen cargada una responsabilidad que no pueden asumir.

Para el estratega argentino, en medio de la polémica por los roles en el combinado nacional, hay algunos aspectos que no se pueden asumir de manera desconocida. Una de las situaciones que apuntó el DT es el exceso de protagonismo que se le pide a Luis Díaz.

Lea también: Lorenzo no quiere riesgos y se la juega por seis hombres de confianza ante Uruguay

“No tenemos la fórmula. Lo primero que hicimos fue decirle que no se debe poner al equipo al hombro ni que la responsabilidad del equipo pesa sobre él. La gente espera que haga 4 goles por partido y eso no es normal. Su rendimiento ha sido bueno y esperamos que mejore con entrenamientos y conocimiento con sus compañeros", dijo inicialmente el DT.

Para el entrenador, la vara con la que se mide a Díaz es un poco injusta:"No queremos que sea el salvador tampoco. Yo noto que si él no hace dos goles jugó mal, y no es así. En Liverpool juega cada tres días y acá cada mes”

Le puede interesar: [Video] Emotividad al límite: jugadores de la Selección Colombia cantaron el himno junto a sus hijos

Por ahora, se espera que el guajiro tenga un buen rendimiento en las Eliminatorias, Sin embargo, necesita de la ayuda de sus compañeros para poder mejorar el rendimiento en las clasificatorias.