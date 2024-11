Selección Colombia: Quién reemplazará a Lerma en la Eliminatoria tras conocer la convocatoria

Se dio a conocer este jueves 7 de noviembre la convocatoria de la Selección Colombia para disputar las fechas 11 y 12 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El director técnico Néstor Lorenzo citó a 27 jugadores entre los que se destacan los regresos de David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Rafael Santos Borré.

Por otro lado, en el listado se confirmaron las ausencias de Jefferson Lerma, Yáser Asprilla y Luis Sinisterra, quienes han hecho parte del proceso del entrenador nacional, pero que en esta ocasión no están disponibles por lesión.

El caso de Lerma es el que, en un principio, genera gran preocupación, teniendo en cuenta que es titular indiscutido en la Selección Colombia y dueño del medio campo.

Ante la baja del mediocampista del Crystal Palace, Néstor Lorenzo deberá tomar una difícil decisión de buscar su reemplazo.

En un principio, Kevin Castaño, Matheus Uribe y Juan Camilo Portilla son los llamados a luchar por el puesto de Lerma, teniendo en cuenta que Richard Ríos estaría con un lugar asegurado en la nómina inicial de Colombia.

Otras alternativas que convocó Lorenzo son Gustavo Puerta, quien se destaca en el Hull City de la segunda división de Inglaterra y Sebastián Gómez, que recibió un nuevo llamado por ser figura del Coritiba en el Brasileirao B.

¿Cuándo jugará Colombia en la Eliminatoria?

La Selección Colombia visitará a Uruguay en Montevideo el viernes 15 de noviembre a partir de las 7:00 de la noche y recibirá a Ecuador en el estadio Metropolitano de Barranquilla el martes 19 del mismo mes desde las 6:00 de la tarde.

Convocatoria de Colombia para la Eliminatoria

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastian Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)