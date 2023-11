Carlos Antonio elogió a Lorenzo y festejó tres 'borrados' en el listado de la selección

La Selección Colombia se alista para lo que serán los partidos ante Brasil y Paraguay por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo nacional necesita ganar mínimo uno de los compromisos para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Néstor Lorenzo anunció este jueves la convocatoria del equipo cafetero para lo que será los duelos que se disputen entre el 16 y el 21 de noviembre. Entre el listado de jugadores, el entrenador argentino decidió dejar varios de los referentes que han sido cuestionados en los partidos anteriores.

Sin embargo, el equipo nacional tendrá en su nómina algunos jugadores que hicieron parte del ciclo mundialista hacia Qatar 2022 y que vienen siendo duramente criticados por su presencia en el equipo. Entre el listado de nombres hubo uno que después de los últimos compromisos ante Uruguay y Ecuador sigue generando molestia.

Una de las voces que hizo referencia a lo hecho por el técnico argentino fue la de Carlos Antonio Vélez. El periodista habló sobre la convocatoria y aunque reconoció que es la mejor lista del DT desde que asumió su cargo, puntualizó en un futbolista que sobra.

“Es la mejor convocatoria de Lorenzo. Da esperanza ver a hombres como Lucumí, Muñoz y Lerma. Sin embargo, hay nombres que aún no cuadran. No sé por qué llamaron a Santiago Arias, es un jugador que sobra, hay mejores que él”.

Vélez también apuntó los dos jugadores que no deben estar más en las convocatorias de la selección y agradeció no verlos en este listado: “Es un alivio no ver a Fabra, Barrios y Mina, ya era hora de pasar de ellos y no es por odio o por sentimientos”.

Por ahora, Colombia tendrá que buscar recuperar los puntos perdidos. La tricolor será local ante Brasil el 16 de noviembre y el 21 de este mes ante Paraguay.