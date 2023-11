El director de Planeta Fútbol, Carlos Antonio Vélez, no se guarda nada al hablar sobre el enfrentamiento entre Colombia y Brasil en la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

En el Noticiero de La FM, Vélez expresó su opinión sobre las chances de Colombia ante la selección pentacampeona del mundo: "Como periodista, ¿qué les digo? Que es el momento para ganarle a Brasil y que si no le ganamos a Brasil, a este Brasil, nos tenemos que dedicar al atletismo".

Vélez no dudó en señalar que el equipo brasileño actual no está al nivel que se espera y viene mostrando un rendimiento cuestionable: "Estoy diciendo que es un equipo (Brasil) que todavía no es equipo, que está lleno de suplentes. No estoy diciendo que sea fácil y no estoy diciendo que sea malo, no. Estoy diciendo que no son los titulares y que vienen jugando mal".

El periodista fue aún más contundente al afirmar: "Si nosotros revivimos este muerto, nos tenemos que dedicar a otra cosa".

En cuanto al recibimiento que tendrá Luis Díaz en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Vélez comentó: "Va a ser muy bonito y muy emotivo, pero eso, desde el punto de vista deportivo, no va a cambiar nada".

También destacó la reacción del público inglés hacia el jugador colombiano durante su participación con el Liverpool: "Esa sensación pesa más que la de aquí. Porque la de aquí es obvia, normal. Pero en cuanto se refiere a la reacción misma, yo creo que a él lo conmovió mucho más lo de allá, porque son ingleses los que se volcaron con él".

Además, Vélez defendió a Luis Díaz de las críticas recibidas en Colombia: "Aquí están convencidos de que él tiene que resolver los problemas de la selección. Lo primero que hay que decir es que es el jugador más representativo que tiene el fútbol colombiano".

El director de Planeta Fútbol cerró sus declaraciones con una reflexión sobre la situación de Luis Díaz: "Él no tiene por qué acarrear los problemas colectivos que tiene un equipo por mala formación y mala elección de jugadores".