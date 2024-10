Siguen las malas noticias en Chile: dura sanción de la FIFA tras partido con Colombia

Sin duda, el partido entre la selección chilena y Colombia como parte de las Eliminatorias al Mundial 2026 estuvo marcado por diferentes polémicas en la Roja.

Uno de los factores determinantes de la previa del compromiso fue la salida de un jugador de la concentración de Chile, pues el jugador Carlos Palacios, que venía de jugar 14 minutos ante Brasil, dejó la concentración del equipo.

De hecho, el mismo Ricardo Gareca, entrenador del equipo, intentó justificar en rueda de prensa lo sucedido con el jugador de Colo Colo.

"Lo de Carlos se podría decir que fue inesperado, más que nada. Como lo tomo: cuestiones personales. No puedo extenderme más de eso porque no tuve la oportunidad de hablar con él. Lo mandé al profe, al preparador físico, Néstor Bonillo y a Hugo Álvarez. Bueno, si era tan urgente, que fuera a hablar con él, pero siempre al tanto de todo. Y bueno, lo que manifestó fueron cuestiones personales más que nada. Eso lo llevaba a resolver desafectarse de la selección. Lo entendemos. Cuando son cuestiones personales, más allá de eso no me meto", dio a conocer el mandamás del equipo.

Tras el compromiso que terminó perdiendo Chile por goleada, se dio a conocer la decisión de la FIFA en el caso del jugador Palacios, quien sorprendió al aparecer en una transmisión de Arturo Vidal durante el juego de Eliminatorias.

"Pueblo colocolino acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar el partido de mañana (16 de octubre), debido a un artículo que dice que yo salí unilateralmente de la selección cosa que no sucedió. ¡¡Hoy fui liberado de la concentración del equipo para volver a casa donde me necesitan!! Como no puedo jugar y jamás perjudicaría al club ni a mis compañeros respeto la decisión. Colo-Colo es todo. ¡¡¡Le doy gracias a los hinchas compañeros, cuerpo técnico y al club por apoyarme en estos momentos!!! Confío totalmente en mis compañeros y mañana estaremos todos juntos como siempre", fue el mensaje del mismo Palacios en sus redes sociales para dar a conocer el castigo de la FIFA por su actitud en la concentración.

El próximo duelo de Chile en Eliminatorias será ante Uruguay el viernes 15 de noviembre, partido que se perderá Palacios por la sanción de la FIFA.