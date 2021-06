"Sin James, Colombia es Haití, Cuba...": periodista argentino explota tras empate

El empate de Colombia ante Argentina 2-2 en el Metropolitano de Barranquilla sigue generando varios comentarios. Desde la prensa del sur, el polémico periodista Pablo Carrozza dio su análisis del encuentro y criticó con todo al seleccionado 'cafetero', incluso dijo que se veía como un equipo menor de la Concacaf.

“No puedo entender cómo se le escapa a Argentina frente a este equipito de Colombia que levantó en el segundo tiempo. No puede ser que Argentina pechee de esta manera frente a Colombia. Lo tenía para el cachetazo. En un momento dije: ‘Es la revancha del 5-0′”, aseguró en su editorial.

“En el primer tiempo, era para bailarlo, para echarle al técnico. Era un desastre, Colombia”, agregó.

Carrozza señaló que el cuadro colombiano se vio desconocido totalmente. Por eso mismo no entiende por qué Argentina no ganó ese compromiso ante una "débil" selección.

“Lo de Colombia, era una selección de la Concacaf. Yo no entiendo cómo levantamos a esta Colombia. Sin James Rodríguez y sin Quintero es Cuba, es Haití. Se recupera, pero porque Argentina le permite. No sé si tienen internas, no sé qué les pasa a los colombianos. Se pelean entre todos. James Rodríguez tiene que jugar en este equipo, viejo”, opinó.

No obstante, el comunicador también resaltó a algunos jugadores de la 'Tricolor' que, según él, se nota que actúan en el fútbol de Europa y son reconocidos.

“Bárbaro, Cuadrado, bien Muriel. Bien lo de Ospina, por su puesto. Ospina la rompió, fue el responsable de este empate. Yo quiero que le vaya bien al pueblo colombiano, que está sufriendo, que la está pasando mal. Solidaridad con el pueblo colombiano”, concluyó.