Técnico argentino ya le dio el sí a Paraguay para las Eliminatorias: "Puedo dirigir el Titanic"

Un empate en Asunción frente a Perú y una derrota en Caracas ante Venezuela, fueron suficientes para sentenciar el futuro de Guillermo Barros Schelotto en la selección de Paraguay.

El entrenador argentino no aguantó el arranque de las eliminatorias al mundial de 2026 y fue despedido, teniendo en cuenta que ya tenía un proceso sumado en el final en el anterior camino eliminatorio al mundial de Qatar 2022.

Ahora Paraguay busca técnico y todo apunta a que los directivos de la federación de ese país intentarán contratar nuevamente a un argentino para recomponer el camino en las clasificatorias.

Hay tres nombres, de acuerdo a lo que especula la prensa paraguaya, que estarían en carpeta, dos de ellos actualmente sin equipo.

El primero en la lista es Daniel Garnero, actual entrenador de Libertad de Paraguay, que no escondió su deseo de dirigir a la albirroja en el camino al mundial de 2026.

“Debo reconocer que es un orgullo que mi nombre esté como candidato a la selección. Si como persona no crezco en ocho años, como entrenador me pasa lo mismo. Soy entrenador, puedo dirigir cualquier cosa, al Titanic puedo dirigir. Hoy me siento preparado para dirigir lo que tenga que dirigir”, dijo Garnero.

Los otros dos entrenadores que estarían siendo tanteados son Ricardo Gareca, quien es recordado en la selección de Perú, así como Gustavo Alfaro, quien llevó a Ecuador al mundial de Qatar 2022.

Paraguay, con un punto en la tabla de posiciones, enfrentará como visitante en la próxima fecha de las eliminatorias a Argentina; cinco días después recibirá a Bolivia en Asunción.