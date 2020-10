Tite le responde a Gareca: "Solo sé que el VAR trabaja por la justicia"

El seleccionador de Brasil, Tite, evitó este martes pronunciarse sobre las polémicas jugadas que inclinaron el partido contra Perú a favor de su equipo, que ganó por 2-4 con un triplete de Neymar, que anotó dos penaltis muy discutibles, y con otro tanto de Richarlison al borde extremo del fuera de juego.



"Lo único que sé es que el VAR trabaja por la justicia. Es lo único que puedo decir", afirmó Tite en la conferencia de prensa posterior al partido.

El entrenador brasileño aseguró que no estaba en la posición idónea para opinar sobre las polémicas jugadas y se aferró a la opinión del VAR, que la única jugada donde contradijo al chileno Julio Bascuñán fue para expulsar al defensa peruano Carlos Zambrano.



Tite dio valor al triunfo en Lima, que mantiene a Brasil con 6 puntos al frente de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 tras las dos primeras jornadas.



"Jugar contra Perú siempre es una dificultad muy grande. Jugar aquí en Lima es bastante difícil, y más con la presión del resultado adverso desde el inicio del partido", dijo el técnico de la Canarinha en referencia al tanto del peruano André Carrillo a los 5 minutos de juego.



Preguntado sobre la actuación de Neymar, con cuyo triplete alcanzó los 64 goles con la selección brasileña y superó como segundo máximo goleador histórico de la Canarinha a Ronaldo, Tite elogió al delantero del París Saint-Germain pero recomendó no hacer comparaciones.



Aunque está a 13 goles de los 77 que anotó el mítico Pelé, máximo goleador histórico de la 'Verde-Amarela', Tite recordó que cada jugador tiene su época.

"Cada generación tiene sus propios valores. Ronaldo era extraordinario, Rivaldo era extraordinario, Romario y Bebeto también, cada uno en su momento", apuntó Tite.



"Es injusto hacer comparaciones. Lo único que puedo decir es que Neymar es muy imprevisible, un jugador que no solo da asistencias, sino también goles, y cada vez con un grado mayor de madurez", agregó.



El seleccionador destacó la capacidad que tiene Neymar para buscar el balón "en el sector más importante del terreno de juego y en esa misma zona ser creativo".



"No hace regates por malabarismo, los hace para driblar y crear peligro, para desequilibrar, esa es su característica", concluyó Tite.