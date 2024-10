Tres bajas fijas en Selección Colombia contra Bolivia y Chile

La doble fecha de Eliminatorias sudamericanas en octubre hará que la Selección Colombia se enfrente con Bolivia en El Alto y con Chile en Barranquilla, y si bien no es descabellado pensar en mantener el invicto, hay preocupación en el cuerpo técnico comandado por Néstor Lorenzo debido a las ausencias por lesión.

Varios futbolistas de los que citó el entrenador argentino para la pasada doble jornada han resultado afectados con sus clubes, y si bien los equipos se tardaron en dar un dictamen oficial, así como un tiempo estimado de incapacidad, ya se puede dar como un hecho que habrá tres bajas fijas en la Selección Colombia.

Las tres bajas que tiene la Selección Colombia contra Bolivia y Chile

El primer jugador confirmado como ausente en la próxima convocatoria de la Selección Colombia es el defensa central Yerson Mosquera, quien se desempeña en Wolverhampton de la Premier League y sufrió lesiones en el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior.

Además, la Tricolor no contará con Carlos Cuesta, ya que el defensor central sufrió un desgarro en la pantorrilla recientemente en un partido del Genk de Bélgica y pese a que la intención era recuperarlo cuanto antes, ya es un hecho que los tiempos no dan y por ende no será prestado a la Selección.

Rafael Santos Borré es el tercer futbolista que -con relación al último llamado- no estará disponible en vista de que tuvo una lesión en los isquiotibiales durante un partido de Internacional de Porto Alegre. Habrá que buscar un nuevo delantero.

Asimismo, la Selección Colombia está a la espera de la evolución de algunos futbolistas con molestias físicas menores, y hasta último momento se decidirá si son convocados o no para las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias sudamericanas.

Cabe recordar que la Tricolor es la única selección invicta en las Eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, y en el Municipal de El Alto y el Metropolitano de Barranquilla se juega la posibilidad de mantener este resgistro.