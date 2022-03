Finalmente, Carlos Antonio Vélez explicó que Marcelo Bielsa, pese a su reputación, no ha conseguido buenos resultados en el último tiempo. “Aunque ustedes no lo crean, no ha tenido buenos resultados. Sí, ganó la segunda de la Premier, pero sus resultados en el último tiempo no han sido buenos. A mí me dicen que en Chile le fue muy bien. Sí claro, en Chile le fue muy bien hace 10 años, no ahora; suelen ser otras épocas y otro fútbol. Ahora el fútbol que se juega es otro otro fútbol. Sino pregúntenle a Chelsea y pregúntenle al Liverpool, pregúntenle a Bayern Múnich, pregúntenle a Bélgica, pregúntenle a Francia. El que crea que se juega al mismo fútbol de hace diez años, murió”, sentenció.