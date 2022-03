Uruguay vs Perú: a qué hora es el partido y qué canal de TV transmite

Parado en la pista, el avión que tiene Catar como destino ya calienta sus motores. Local y alentado por un estadio lleno, Uruguay quiere sellar su boleto y subirse de inmediato, mientras que Perú busca que ya nadie lo mueva de la pasarela de embarque.

A falta de ocho meses para el próximo Mundial, las dos selecciones saben que este jueves tienen una gran oportunidad y, por eso, el Centenario de Montevideo vuelve a vestirse de gala como hizo tantas veces desde el 18 de julio de 1930, día en que estos dos equipos lo inauguraron.

Aunque en su mayoría está teñido de celeste por los locales, los visitantes prometen no quedarse atrás y se hacen sentir por medio de los muchos hinchas que viajaron más de 3.000 kilómetros para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca.

En la cancha, Uruguay apueta por un once del que su entrenador, Diego Alonso, no dio pistas, aunque fue claro al resaltar que para él no es determinante la cantidad de minutos que algunos futbolistas han sumado en sus equipos, sino sus características y el estado físico de estos.

Del otro lado, el argentino Ricardo Gareca trata de que Perú vuelva a golpear como visitante, algo que ya hizo en los últimos dos partidos que jugó fuera de casa por eliminatorias.

Con los veloces Luis Advíncula, Miguel Trauco, André Carrillo y Christian Cueva recorriendo las bandas, el ítalo-peruano Gianluca Lapadula es la principal carta de gol de la franjirroja.

Uruguay vs Perú: hora y canal de TV, partido por las Eliminatorias este jueves 24 de marzo

El partido se puede ver en Perú a través de Movistar Deportes Peru y Movistar Play y en Uruguay por la señala de VTV. También puede seguir las incidencias del mismo a través de Antena 2.

Perú: 18:30 horas

Uruguay: 20:30

Argentina: 20:30 (TyC Sports)

EEUU: 18:30 (este), 15:30 (pacífico) (Fubo Sports)

Colombia: 18:30 (Gol Caracol)

España: 00:30 del viernes (Movistar+, Movistar Liga de Campeones)